İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ağustos 2025 Cumartesi / 15 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mbaye Diagne'den sürpriz transfer: 1. Lig ekibiyle anlaştı
Spor

Mbaye Diagne'den sürpriz transfer: 1. Lig ekibiyle anlaştı

1. Lig ekiplerinden Amedspor, Mbaye Diagne'yi transfer ettiğini açıkladı. Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda forma giyen Diagne, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 15:56 - Güncelleme:
Mbaye Diagne'den sürpriz transfer: 1. Lig ekibiyle anlaştı
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, salı günü Diyarbakır'da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verildi.

Diagne, geçmiş sezonlarda Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük forması da giymişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.