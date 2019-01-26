15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mbaye Diagne'nin gece yarısı yaptığı Galatasaray paylaşımı gündeme oturdu

Kasımpaşa'nın golcüsü Mbaye Diagne, Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kasımpaşa'nın santrforu Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

Mbaye Diagne, yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Galatasaray taraftarı, bu paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Mbaye Diagne'nin hesabının gerçek olduğu da ortaya çıktı.

İşte Mbaye Diagne'nin o paylaşımı:

Çin´den ´nükleer´ gözdağı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir'de korkutan deprem

İzmir'de korkutan deprem

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

PKK'nın finans kaynağına ağır darbe

Uçak ve helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Uçak ve helikopter havada çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı

Türkiye'de tek! Bakan Dönmez hemen satın aldı

Madende göçük: 200 madenciye ulaşılamıyor

Madende göçük: 200 madenciye ulaşılamıyor

Onlarca terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist etkisiz hale getirildi

Trump'tan hükümet krizine ilişkin açıklama

Trump'tan hükümet krizine ilişkin açıklama
 

POPÜLER HABERLER

İşte MHP´nin seçim şarkısı

İşte MHP´nin seçim şarkısı

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Futbol takımına yapay zekalı antrenör

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

Rusya'nın insansız savaş uçağı Okhotnik-B ilk kez yüzünü gösterdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA