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Mbaye Diagne'nin istatistikleri göz kamaştırıyor

Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne, 1 yıl formasını giydiği Kasımpaşa'da başarılı bir performans sergiledi. Senegalli oyuncu, Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 32 kez fileleri havalandırdı.

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Kasımpaşa'dan 10 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Senegalli milli futbolcu Mbaye Diagne, kısa süre formasını giydiği lacivert-beyazlı takımda önemli bir iz bıraktı.

Lacivert-beyazlıların geçen sezonun devre arasında Çin'in Tianjin Teda takımından kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki oyuncu, 1 yıl formasını giydiği Kasımpaşa'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı.

Kasımpaşa'ya kısa sürede uyum sağlayan Diagne, 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında forma giydiği 17 maçta 12 gol kaydetti.

Bu sezona ise fırtına gibi giren Mbaye Diagne, ligde şu ana kadar 17 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırarak lacivert-beyazlı takımın üst sıralarda tutunmasında önemli rol oynadı. Diagne, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda görev yaptığı 2 maçta ise gol kaydedemedi.

Süper Lig'in en golcüsü

Mbaye Diagne, Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde Spor Toto Süper Lig'in en golcü futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.

Diagne, geçen sezonun ikinci yarısı ve 2018-2019'un ilk 19 haftası dikkate alındığında ligde forma giydiği 34 maçta 32 kez fileleri havalandırdı.

Senegalli santrforu bu süre zarfında 15'er golü bulunan Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli milli oyuncusu Edin Visca, eski takım arkadaşı Mısırlı futbolcu Trezeguet ve sezon başında Galatasaray'dan Suudi Arabistan temsilcisi El Hilal'e transfer olan Bafetimbi Gomis takip ediyor.

Kırmızı kart cezası nedeniyle Süper Lig'de ikinci yarının ilk 2 maçında forma giyemeyen Diagne, bu sezon gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılı oyuncuyu bu alanda 9'ar golü bulunan yeni takım arkadaşı Henry Onyekuru ile Trabzonspor'dan Hugo Rodallega takip ediyor.

Büyük takımlara karşı etkili oldu

Mbaye Diagne, Kasımpaşa'nın Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı maçlarda etkili görüntüsüyle dikkati çekti.

Süper Lig'de 34 maçta forma giyen ve 32 kez ağları sarsan Diagne, lacivert-beyazlı formayla söz konusu 5 takıma karşı oynadığı müsabakalarda toplam 11 gol attı.

Lacivert-beyazlı formayla Medipol Başakşehir'e 3 gol atan Senegalli oyuncu, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ağlarını ise toplam 2'şer kez havalandırdı.

(AA)

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