Bir dönem Galatasaray forması da giyen, Fatih Karagümrük'ün başarılı futbolcusu Mbaye Diagne, önceki akşam ilginç bir olay yaşadı. Diagne, eğlenmek için lüks otomobiliyle geldiği Ataşehir'de bir mekana girdi. Diagne mekana girerken şoförüne de beklemesini söyledi. Ancak iddiaya göre saatler geçmesine rağmen Diagne dönmeyince duruma sinirlenen şoförü araçla birlikte kayıplara karıştı.

Uzun süre sonra mekandan çıkan futbolcu, otomobilini göremeyince şoförünü aradıysa da ulaşamadı. Araçla birlikte özel eşyaları da giden Diagne, yakınlarda bulunan bir ekmek fırınına sığındı. Burada saatlerce oturup şoförüne ulaşmaya çalışan futbolcunun yardımına polisler ve olaya tanık olan vatandaşlar koştu.

Bir süre sonra Diagne'in otomobili bulundu. Diagne, Ümraniye'de kendisine ilgi gösteren vatandaşla bir süre sohbet ettikten sonra otomobiline binerek oradan uzaklaştı.

Öte yandan Diagne'nin şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.

