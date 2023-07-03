Mbaye Diagne'ye sürpriz teklif! Geri dönüyor

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı 23 golle gol krallığında Enner Valencia'nın ardından gol krallığını Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile paylaşan Mbaye Diagne için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Yıldız isim Mbaye Diagne için Birleşik Arap Emirlikleri Ligi ekiplerinden Al-Wasl'ın transfer teklifi yaptığı öğrenildi.

MBAYE DIAGNE: GERİ DÖNEBİLİRİM

Yıldız isim Mbaye Diagne, ligin bitimiyle verdiği ropörtajda 'Türkiye'de başarmam gerekeni başardım. Türkiye benim için çok şey yaptı ama şimdi başka bir ülkeye gidip görmek istiyorum, aklım artık Türkiye'de değil. Suudi Arabistan'a geri dönebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

MBAYE DIAGNE'NİN TÜRKİYE KARİYERİ

Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük formaları giydi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDA MBAYE DIAGNE

Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla tüm kulvarlarda 35 maçta forma giydi. 31 yaşındaki yıldız isim bu karşılaşmalarda ise 25 gol ve 5 asist kaydetti.