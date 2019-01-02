Mbia'nın tek derdi Trabzonspor'da oynamak

İlk yarının son haftasında Ogenyi Onazi şokuyla sarsılan Trabzonspor'da transfer çalışmaları orta alana yoğunlaşmış durumda...

Sezonu kapatan Nijeryalı yıldızın yerine kaliteli bir isim arayan Bordo-Mavililer'in eski oyuncusu Stephane Mbia ile ilgilendiği yönündeki haberler üzerine taraftarların beklentisi arttı.

MESAJ YAĞMURUNA TUTULDU

Bordo-Mavili taraftarlar Kamerunlu yıldızı sosyal medya üzerinden adeta mesaj yağmuruna tutmaya başladı. Mbia'nın da bu nedenle Trabzonspor kulübüne haber yolladığı ortaya çıktı

YÖNETİME HABER GÖNDERDİ

Kamerunlu yıldızın menajeri aracılığıyla Bordo-Mavili yönetime, "Taraftarlar sürekli bana yazıyor, soruyor. Benim transferimle ilgileniyor musunuz?" mesajını gönderdiği öğrenildi.

NET BİR YANIT VERİLMEDİ

Ancak yönetim kulübün ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak menajere net cevap vermedi. Taraftarların ise Mbia'nın transferi konusunda beklentisi oldukça yüksek.

(Takvim)