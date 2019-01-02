Mbia'nın tek derdi Trabzonspor'da oynamak
Onazi'nin sezonu kapatmasının ardından ismi Trabzonspor ile anılan Mbia menajeri aracılığıyla yöneticilere haber gönderdi. Kamerunlu yıldız, 'Taraftarlar sürekli mesaj atıyor. Transferimle ilgileniyor musunuz?' ifadesini kullandı
İlk yarının son haftasında Ogenyi Onazi şokuyla sarsılan Trabzonspor'da transfer çalışmaları orta alana yoğunlaşmış durumda...
Sezonu kapatan Nijeryalı yıldızın yerine kaliteli bir isim arayan Bordo-Mavililer'in eski oyuncusu Stephane Mbia ile ilgilendiği yönündeki haberler üzerine taraftarların beklentisi arttı.
MESAJ YAĞMURUNA TUTULDU
Bordo-Mavili taraftarlar Kamerunlu yıldızı sosyal medya üzerinden adeta mesaj yağmuruna tutmaya başladı. Mbia'nın da bu nedenle Trabzonspor kulübüne haber yolladığı ortaya çıktı
YÖNETİME HABER GÖNDERDİ
Kamerunlu yıldızın menajeri aracılığıyla Bordo-Mavili yönetime, "Taraftarlar sürekli bana yazıyor, soruyor. Benim transferimle ilgileniyor musunuz?" mesajını gönderdiği öğrenildi.
NET BİR YANIT VERİLMEDİ
Ancak yönetim kulübün ekonomik olarak sıkıntılar yaşadığını vurgulayarak menajere net cevap vermedi. Taraftarların ise Mbia'nın transferi konusunda beklentisi oldukça yüksek.
(Takvim)
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