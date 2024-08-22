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Spor

Mbwana Samatta ''Geliyorum'' dedi! Takımın yeni golcüsünü duyurdular

Mbwana Samatta resmen imzayı atıyor. Süper Lig'de bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Tanzanyalı futbolcu, takımın yeni golcüsü oluyor. İşte Mbwana Samatta transferinin detayları...

22 Ağustos 2024 Perşembe 19:03 - Güncelleme:
Mbwana Samatta ''Geliyorum'' dedi! Takımın yeni golcüsünü duyurdular
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Mbwana Samatta için Yunanistan macerası da umduğu gibi geçmedi. 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan ve burada taraftarlara saç baş yolduran Mbwana Samatta, sırasıyla Belçika ekipleri Royal Antwerp ve Genk'e kiralanmıştı. Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Tanzanyalı futbolcunun son durağı ise Yunanistan oldu.

Geçtiğimiz sezon PAOK'a transfer olan Mbwana Samatta, burada da kendisine verilen şansları değerlendiremedi. Geride bıraktığımız sezon boyunca PAOK'ta tüm kulvarlarda 44 maçta şans bulan Samatta, yalnızca 3 gol atabildi.

MBWANA SAMATTA TRANSFERİ DUYURULDU

Gösterdiği performansın ardından Mbwana Samatta, PAOK'ta da istenmeyen adam oldu. Tanzanyalı forvetten kendisine kulüp bulması istenirken, 31 yaşındaki oyuncunun yeni durağı açıklandı.

Gelen bilgilere göre Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Omonia Nicosia, Mbwana Samatta'yı renklerine bağlamak istiyor. Taraflar arasında görüşmelerin yapıldığı da ortaya çıktı.

PAOK ÜZERİNİ ÇİZDİ

Öte yandan Yunan ekibi PAOK da Samatta'nın takımdan ayrılmasına kolaylık sağlayacak. 31 yaşındaki futbolcunun transferinin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro olan Mbwana Samatta, Fenerbahçe kariyerinde 33 maça çıkmış ve 6 gol atmıştı.

Star Gazetesi

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