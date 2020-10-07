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Spor

Mbwana Samatta: Maçtan sonra kariyer yolculuğumu, başından itibaren anlatacağım

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan yeni transferi Mbwana Samatta, ülkesi Tanzanya basınına yeni takımı ve transfer süreciyle alakalı açıklamalarda bulundu.

07 Ekim 2020 Çarşamba 19:11 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 19:11
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Tanzanya Milli Takımı kampına katıldı ve ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Adaptasyon sürecinde olduğunu kaydeden golcü oyuncu, "Yeni bir takıma, yeni bir çevreye katıldım. Yeni yüzler, yeni bir dil, farklı oyun taktikleri, yeni bir takım ve her şey yeni. Fenerbahçe'ye transferimden önce konuşulması gereken çok şey var ancak şu anda konuşmak için doğru zaman değil. Maçtan sonra kariyer yolculuğumu, başından itibaren anlatacağım." dedi.

Fenerbahçe tarihindeki ilk Tanzanyalı golcü olan Samatta, milli takımı ile Pazar günü Burundi karşısına çıkacak.

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