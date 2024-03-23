Mbwana Samatta yine şaşırtmadı!

2020 yılında Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye gelen Samatta, bu yaz döneminde PAOK'a bedelsiz olarak gönderilmişti.

Tanzanyalı oyuncu, Yunanistan'da forma şansı bulsa da gol yollarında sıkıntı yaşıyor.

Şu ana kadar 33 maça çıkan Samatta, sadece 3 gol attı, 3 de asist yaptı. Tanzanyalı oyuncu, maç içinde kaçırdığı gollerle taraftarını bir hayli üzdü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 33 maça çıkan Samatta, 6 gollük performans sergilemişti. Tecrübeli oyuncu, gösterdiği performansla Türkiye'de de eleştirilerin odağı olmuştu.