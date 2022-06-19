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Spor

Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin geçen sezon Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e kiraladığı Mbwana Samatta, sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sporx19 Haziran 2022 Pazar 17:48 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de bekleneni verememesinin ardından geçen yıl Royal Antwerp'e kiralık giden Mbwana Samatta, açıklamalarda bulundu.

Kariyerindeki bir sonraki adım sorulan Samatta, "Şimdilik Fenerbahçe'ye geri dönüyorum" dedi. Fenerbahçe'nin kendisini yeniden başka bir takıma kiralayıp kiralamayacağı yönünde gelen bir soruya ise Tanzanyalı golcü, "Geleceğimi bilmiyorum, kimse bilmiyor. Bildiğim şey, sezon öncesi Fenerbahçe'ye geri döneceğim ve yeni sezona hazırlanacağım" diye cevap verdi.

KONTRATI 2024'TE BİTİYOR

Geçtiğimiz sezon Antwerp'te 39 maçta 9 gol, 5 asistlik bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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