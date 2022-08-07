Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana performansıyla eleştiri konusu olan Mbwana Samatta'nın faturası ağır oldu. Sarı-lacivertlilerin transferi için 6 milyon euro bonservis bedeli ödediği Mbwana Samatta'nın aldığı yıllık ücret de dudak uçuklattı.

MBWANA SAMATTA, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

2021'in yaz aylarında Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mbwana Samatta, beklentilerin uzağında kalarak kötü performansıyla hayal kırıklığına uğratmıştı.

FATURASI AĞIR OLDU

Sarı-lacivertlilerin bonservisi için 6 milyon euro ödediği Mbwana Samatta yıllık ücret olarak ise 3 milyon 240 bin euro kazandı. Tanzanyalı golcü Fenerbahçe'de yüksek maaş alan oyunculardan biri oldu.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

MBWANA SAMATTA KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Mbwana Samatta'yı kadroda düşünmüyor. Sarı-lacivertli yönetim de bu doğrultuda Tanzanyalı golcü için gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

Öte yandan Mbwana Samatta, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Royal Antwerp'te çıktığı 39 karşılaşmada takımına 9 gol ve 5 asistle katkıda bulunmuştu.