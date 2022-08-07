Mbwana Samatta'dan Fenerbahçe'ye ağır darbe! Akıllara durgunluk veren rakam

Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana performansıyla eleştiri konusu olan Mbwana Samatta'nın faturası ağır oldu. Sarı-lacivertlilerin transferi için 6 milyon euro bonservis bedeli ödediği Mbwana Samatta'nın aldığı yıllık ücret de dudak uçuklattı.
2021'in yaz aylarında Aston Villa'dan 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Mbwana Samatta, beklentilerin uzağında kalarak kötü performansıyla hayal kırıklığına uğratmıştı.
FATURASI AĞIR OLDU
Sarı-lacivertlilerin bonservisi için 6 milyon euro ödediği Mbwana Samatta yıllık ücret olarak ise 3 milyon 240 bin euro kazandı. Tanzanyalı golcü Fenerbahçe'de yüksek maaş alan oyunculardan biri oldu.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Mbwana Samatta'yı kadroda düşünmüyor. Sarı-lacivertli yönetim de bu doğrultuda Tanzanyalı golcü için gelecek olan teklifleri değerlendirecek.
Öte yandan Mbwana Samatta, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Royal Antwerp'te çıktığı 39 karşılaşmada takımına 9 gol ve 5 asistle katkıda bulunmuştu.
Star Gazetesi