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Spor

McClung, art arda ikinci kez All-Star Smaç Yarışması şampiyonu!

Osceola Magic'in guardı Mac McClung, NBA All-Star Smaç Yarışmasını üst üste ikinci kez kazanmayı başardı.

18 Şubat 2024 Pazar 08:57 - Güncelleme:
McClung, art arda ikinci kez All-Star Smaç Yarışması şampiyonu!
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Orlando Magic'in G League takımı Osceola Magic'in guardı Mac McClung, NBA All-Star Smaç Yarışmasını üst üste ikinci kez kazanmayı başardı.

McClung, ilk turda New York Knicks'in forveti Jacob Toppin ve Miami Heat çaylağı Jaime Jaquez Jr.'ı mağlup ederken, final turunda ise şampiyonluk için Boston Celtics All-Star Jaylen Brown'ı geride bıraktı.

Son smacında lise formasını giydirdiği NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın üzerinden sıçrayan McClung, jüri üyelerinden gecenin tek 50 puanlık değerlendirmesini aldı.

Bu şampiyonlukla McClung, yarışmayı birden kez kazanmış olan Michael Jordan, Dominique Wilkins, Harold Miner, Nate Robinson ve Zach LaVine'in bulunduğu seçkin grubun bir parçası oldu.

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