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Spor

M.City ve Liverpool bu kez transferde rakip!

Premier Lig'in iki devi Manchester City ve Liverpool, Shaktar Donetsk'in genç yıldızı Georgiy Sudakov için karşı karşıya geldi. İki kulübün de oyuncu kadrosuna katmak için girişimde bulundukları iddia edildi.

15 Şubat 2024 Perşembe 18:39 - Güncelleme:
M.City ve Liverpool bu kez transferde rakip!
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Premier Lig'de şampiyonluk yarışında rakip olan Manchester City ve Liverpool, transferde de rakip oldu.

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Manchester City ile Liverpool, Shakhtar Donetsk'te oynayan 21 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu Georgiy Sudakov ile ilgileniyor.

Kulübüyle geçtiğimiz aylarda 2028 yılına dek sözleşme imzalayan Sudakov için Shakhtar Donetsk'in 50 milyon euro civarında bonservis istediği belirtilirken, oyuncunun sözleşmesinde de 150 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin bulunduğu ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Kulübüyle bu sezon 18 maça çıkan Sudakov, bu maçlarda 3 gol atarken 1 golünde asistini yaptı.

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