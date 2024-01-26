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Spor

McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi

Formula 1 ekiplerinden McLaren, genç pilot Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladığını açıkladı!

AA26 Ocak 2024 Cuma 22:48 - Güncelleme:
McLaren, Lando Norris ile sözleşme yeniledi
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Formula 1 takımlarından McLaren, Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

McLaren'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki pilotun sözleşmesinin uzatıldığı bilgisi verilirken, detay paylaşılmadı.

Norris, yaptığı açıklamada, "Takımımdan memnunum, onlar da benden memnun. Bu yüzden kolay bir karardı." ifadelerini kullandı.

Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ile de 2026 sonuna kadar sözleşme imzalayan McLaren, 3 sezon boyunca Norris-Piastri ikilisiyle podyum mücadelesi verecek.

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