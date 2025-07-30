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Spor

McLaren pilotları arasında sorun mu var?

Formula 1'de şampiyonluk yarışı McLaren takımının iki pilotu Oscar Piastri, Lando Norris arasındaki mücadeleye dönüştü. Bu durumun takımda sorunlara neden olduğu iddiaları artmaya başladı. KOnuyla ilgili McLaren üst yöneticisi Zak Brown açıklamalarda bulundu.

TRT Spor30 Temmuz 2025 Çarşamba 16:55 - Güncelleme:
McLaren pilotları arasında sorun mu var?
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Formula 1'de sezonun on üçüncü yarışının ardından eşine az rastlanan bir tablo ortaya çıktı. Bu sezon fırtına gibi esen McLaren takımının iki pilotu, şampiyonluk yarışından zirvede adeta yalnız kaldı.

Avustralyalı Oscar Piastri, takım arkadaşı Lando Norris'in sadece 16 puan önünde lider durumda... Bu da zirve mücadelesinin, büyük olasılıkla sezonun son yarışına kadar süreceğini gösteriyor. Bu durumun McLaren'de ciddi sorunlara yol açtığı iddiaları da uzun zamandır gündemde.

İddialara, McLaren üst yöneticisi Zak Brown son noktayı koydu. Brown, Piastri ve Norris arasındaki çekişmenin takım uyumunu bozduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Zak Brown, "İki pilotun hem birbirleri ile hem de takım ile ilişkileri harika ama şampiyonluk yaklaştıkça stres de artacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Formula 1'de 13 yarışın ardından Oscar Piastri 266 puan ile lider, Lando Norris 250 puan ile ikinci durumda.

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