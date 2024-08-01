McTominay, Galatasaray'a 'Evet' dedi

Galatasaray orta saha transferini bu hafta bitirmek istiyor. Zenit forması giyen Wendel'i bitiremeyen Sarı-Kırmızılılar, ekonomik olarak büyük kurşunu atmaya hazırlanıyor. CimBom, İngiliz devi Manchester United'ın yetenekli orta sahası Scott McTominay ile prensipte anlaşmaya vardı.

İskoç futbolcu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde rakip olduğu Galatasaray'ın formasını giymeyi kabul etti. Ancak kulübü tok satıcı rolünde. Sarı-Kırmızılılar, başarılı İskoç futbolcu için 20 milyon euroluk harcama yapmayı göze aldı.

Ada basınındaki haberlere göre ise Manchester United, ayrılığına sıcak bakmadığı Scott McTominay'ı 30 milyon eurodan aşağı bir bedele satmama kararı aldı. Ancak aradaki farkın bazı bonus maddeleriyle kapanması kuvvetle muhtemel. Uzun süredir İngiltere'de top koşturan yıldız isim, halen kariyerinin zirve döneminde...