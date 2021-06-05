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Spor

Mecnun Otyakmaz: Bu kumpas itibar kaybettirici bir projeydi

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, 'Futbolda şike kumpası' davasında çıkan kararların sevindirici olduğunu söyledi.

AA05 Haziran 2021 Cumartesi 18:57 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 18:57
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Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 1 yıllık sözleşmenin imzalandığı 4 Eylül Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Otyakmaz, "Futbolda şike kumpası" sürecini hatırlamak istemediğini belirtti.

Otyakmaz, kumpas davasında çıkan kararı sevinçle karşıladıklarını vurgulayarak, "Bir kumpasa maruz kalmıştık. Hem şahsım hem de camiamız büyük sıkıntılar yaşamıştı. İtibar kaybettirici bir projeydi. Zaman içinde her şey ortaya çıktı ve dün karara bağlandı. Bu kumpası kuranlar çok ağır cezalara çaptırıldı. Sivasspor adının bu iddialardan sıyrılması ve kumpası kuranların cezalandırılıyor olması bizim adımıza sevindirici. Keşke bu tip olaylar hiç yaşanmasaydı. Türk futbolu ve Sivasspor zarar görmemiş olsaydı." diye konuştu.

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