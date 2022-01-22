Mecnun Otyakmaz: Eksiklere rağmen Fenerbahçe karşısında berabere kaldık

DHA 22 Ocak 2022 Cumartesi 19:23 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 19:23

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "2 tane direkten dönen topumuz var, 3 net pozisyon kaçırdık. Netice itibarıyla bu eksik zamanda bu puanı almak iyidir diye düşünüyorum." dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23'üncü haftasında kendi sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirterek, "Bu kadar eksiğe rağmen neticede Fenerbahçe karşısında berabere kaldık, en azından üzüntülü değil. Biliyorsunuz çok eksiğimiz vardı. Çok önemli oyuncularımız yok, birde sakatlar kervanına sanırım Erdoğan Yeşilyurt'ta katıldı. Zor bir süreçteyiz. Genç arkadaşlarımızı da oynatmak istedik. Fakat geçtiğimiz haftalardaki gibi iyi bir oyun sergileyemedi Özkan. Dolayısıyla hocamızın yaptığı değişiklikler de takım dengeye ve gerçek kimliğine büründü. 2 tane de direkten dönen topumuz var, 3 net pozisyon kaçırdık. Netice itibarıyla bu eksik zamanda bu puanı almak iyidir diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Soğuk havaya rağmen sahanın futbol oynamaya müsait olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Yağışlı olmayınca iyi oldu yalnız bu mevsimde 7 günde 3 maç oynuyor olmak hem sahaları hem oyuncuları çok yordu." diye konuştu.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Otyakmaz, "Araştırmalarımız devam ediyor. Tabii devre arası transfer yapmanın çok zor olduğunu biliyorsunuz. Elindeki iyi oyuncuyu kimse vermek istemez, bonservisle ancak olabilir. Dolayısıyla bu transferleri gerçekleştirmekte biraz zorluk çekiyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımız devam ediyor. En tehlikeli 4 haftayı da geçirmiş olduk. Her ne kadar az olmakta birlikte soğuk havaya rağmen buraya gelerek takımı destekleyen sonra da alkışlayan taraftarımıza şükranlarımızı sunuyorum." ifadelerini kullandı.