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Spor

Mecnun Otyakmaz: Hedef 5'incilik

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, 'Biz kendi adımıza bugün maçı çok istediğimizi gösterdik. Son tercihlerimizde biraz daha akıllı olabilseydik maçı çok önceden koparmış olacaktık.' dedi.

DHA29 Nisan 2021 Perşembe 19:14 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:14
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Süper Lig'in 38'inci haftasında Demir Grup sahasında Helenex Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

5'incilik hedefi için gerekli mücadeleyi verdiklerini söyleyen Mecnun Otyakmaz, "Bugün bizim için 5'inci olma yolunda çok önemli bir karşılaşmaydı. Yine Malatyaspor için de düşme kalma mücadelesinde önemli bir virajdı.

Biz kendi adımıza bugün maçı çok istediğimizi gösterdik. Son tercihlerimizde biraz daha akıllı olabilseydik maçı çok önceden koparmış olacaktık ama yine son dakikalarda gelen ve bütün yıl çok az faydalanabildiğimiz Felix'ten gelmesi yine bizim için ayrıca bir mutluluk oldu. Hem takımımızı hem de Felix'i ayrıca kutluyorum ve tebrik ediyorum.

Bu sene sezon başında maç trafiğinin yoğunluğu sorun değil bunu biliyorduk ve buna göre hazırlanmıştık fakat pandemi, kovid meselesi bizi çok yıprattı. Siz de biliyorsunuz kalecimize bile oyuncu forması giydirmiştik. O durumlardan bu durumlara geldik. Bu süreç böyle olmasaydı daha iyi olabilirdi. Şimdi önümüzde 5'incilik hedefi var, onun için de gerekli mücadeleyi veriyoruz" dedi.

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