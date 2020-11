Mecnun Otyakmaz: Hüseyin Göçek'in yönettiği her maçımız problemli

AA 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:00 - Güncelleme: 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:00

Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fatih Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçın, güzel geçtiğini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına konuşan Otyakmaz, "Güzel bir maçtı. Ortada geçen bir karşılaşmaydı. Biz de UEFA Kupası'nda oynamamızdan doğan ve son zamanlardaki Kovid-19 vakaları yüzünden eksik olarak sahaya çıktık. Sakatlarımız da vardı. Değişik kadroyla sahaya çıktık ama 70 dakika gerçekten oyunu iyi oynadık. Gol pozisyonlarımız da vardı fakat o golleri atamayınca klasik futbol gerçeği nüksetti, atamayana atarlar." ifadelerini kullandı.

"Ben şimdi izlemediğim için çok bir şey söylemek istemiyorum ama bir penaltıda hem VAR hem de normal hakemin yanıldığını söyleyen çok sayıda telefon aldım. Akşam izleyeceğiz." diyen Otyakmaz, "Son yıllarda Hüseyin Göçek'in yönettiği her maçımızda problemli pozisyonlar olduğunu hatırlıyorum. Dikkatimi çekiyor. Her maç bir şeyler var. Niye bilmiyorum yani. Normalde iyi bir hakemdi beğenirdik. Ama son yıllarda her maçta bir sorun yaşıyoruz onunla. Şaşırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.