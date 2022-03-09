Mecnun Otyakmaz kupada final istiyor

IHA 9 Mart 2022 Çarşamba 09:45 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:45

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, ligde kalan haftalarda çıkışa geçeceklerine inandığını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda iyi çıkışlar yakaladığımız seriler olmuştu. Yine tarihi tekerrür ettirip, arzu ettiğimiz puanları alıp, prestij olarak ligi üst sıralarda bitirmeyi istiyoruz" dedi.

Sivasspor'da Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kadın futbol takımı kurmayı hep hayal ettiklerini söyleyen Otyakmaz, "Bu fırsatı sundu Türkiye Futbol Federasyonu ve biz de hemen kadın futbol takımını oluşturduk. Son oluşturulan takımlardan bir tanesi bizim takım ama takviyelerimiz ve diğer futbolcularımızla birlikte ligde arzu ettiğimiz bir yerdeyiz. Daha iyi futbol oynadıklarını gördükçe ümitleniyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha iyi bir kadın futbol takımı oluşturacağımıza en ufak bir şüphemiz yok" diye konuştu.

TARAFTARA ÇAĞRI!

Ligde çok ciddi bir mücadelenin devam ettiğini söyleyen Otyakmaz, "Bilim Kurulu'nun kararıyla ve TFF'nin de onayıyla 12 yaşından küçük taraftarlarımız stadyuma girebilecek ve HES kodu uygulaması kaldırıldı. Bu bizim için çok sevindirici haber. Son dönemlerde stadyumlar boş kaldı. Artık bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Son 10 haftaya girerken taraftarlarımızla birlikte daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Bu vesile ile taraftarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Passolig kartlarımızı güncelleyelim. HES kodu uygulaması kalktı. Çocuklarımızla birlikte stadyumdaki yerimizi alalım" dedi.

"TARİH TEKERRÜR EDECEK"

Ligde zor bir dönemece girdiklerini vurgulayan Otyakmaz, "Sanırım Türkiye Kupası'na olan yoğunlaşmaktan kaynaklı konsantrasyon söz konusu. Sakatlarımızın dönmesiyle birlikte daha güçlü bir Sivasspor oluşacaktır. Geçtiğimiz yıllarda son haftalarda iyi çıkışlar yakaladığımız seriler olmuştu. Yine tarihi tekerrür ettirip, arzu ettiğimiz puanları alıp hem ekonomik olarak takımımıza destek olup, prestij olarak ligi üst sıralarda bitirmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"YENİLMEDEN GELMEYİ ARZU EDİYORUZ"

Ligde gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Adana Demirspor maçı ile ilgili yöneltilen soruya Otyakmaz, "Adana Demirspor yeni kurulmasına rağmen iyi bir takım. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında takımımızın oyununu beğenmiştik. Oynadığımız oyunun biraz daha üzerine koyarak Adana'dan en azından yenilmeden gelmeyi arzu ediyoruz. Bu maçtan sonra çok önemli bir süreç bizim için başlayacak. Son gelen haberle Yatabare'de yırtık söz konusu oldu. Yatabare'nin bir sakatlığı var belki ondan mahrum oynayacağız ama geri kalan oyuncularımızla bu işin üstünden geleceğimize olan inancımız tam" yanıtını verdi.

"FİNAL COŞKUSU YAŞATALIM"

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçına da değinen Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alanyaspor çok ciddi bir rakip. Başarılı bir skorla Kayserispor'u deplasmanda yendiler. Bizim çok ciddi olmamız lazım. İyi hazırlanarak taraftarımıza en azından final coşkusunu yaşatalım istiyorum."