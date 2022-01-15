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Spor

Mecnun Otyakmaz: Netice itibarıyla 1 puan bizim için iyidir

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 19:13 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 19:13
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, hava şartları ve eksik futbolculara rağmen lig liderine karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Otyakmaz, maç sonu stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligi açık ara lider götüren bir takımla karşılaştıklarını belirterek, "Belki oyun kalitesi sahada istediğimiz gibi olmadı ama sahada iyi mücadele verdik. Her iki takımda da eksiklere rağmen hem bir tarafta memnun eden, hem de memnun etmeyen bir sonuç oldu. Afrika Kupası'ndan dolayı Max Gradel ve Fayçal Fajr yok. 3 önemli sakatımız ve 1 hastamız vardı. Dolayısıyla bu şartlarda bu kadar futbol oldu. Netice itibarıyla 1 puan bizim için iyidir." diye konuştu.

Transfer konusunda taraftarlardan biraz anlayış beklediklerini dile getiren Otyakmaz, özellikle yabancı futbolcu maliyetinin çok arttığına dikkati çekti.

Otyakmaz, bundan sonra genç oyuncuları kazanma yoluna gideceklerini aktararak, "Bugün sahada Özkan Yiğiter vardı ve ağabeylerini hiç aratmadı. Dolayısıyla genç oyuncuları kazanmamız için biraz da transferden imtina etmemiz lazım. Hem ekonomik şartlar çok zor hem de altyapıdaki oyuncuların önünü açmak istiyoruz. Dolayısıyla transferde bu dönemde biraz tutuk olacağız. Belki 1 transfer söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

İttifak Holding Konyaspor'dan 3, Trabzonspor'dan ise 1 puan aldıklarını hatırlatan Otyakmaz, "Eksiklere rağmen bu performans bizi önümüzdeki maçlar için umutlandırıyor." şeklinde konuştu.

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