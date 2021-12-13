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Spor

Mecnun Otyakmaz: Rıza Çalımbay için Beşiktaş'ın çok özel olduğunu biliyorum

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

DHA13 Aralık 2021 Pazartesi 21:39 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 21:39
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Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Çok şükür oynadığımız futbolla hak ettiğimiz galibiyeti aldık, taraftarımıza armağan etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında kendi sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son haftalarda iyi oynadıklarını söyleyen Otyakmaz, "Bugün de iç sahada olmanın avantajını değerlendirmek istedik. Çok şükür oynadığımız futbolla hak ettiğimiz galibiyeti aldık, taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Yine geçen seneki gibi maçların yoğunuğu ve sakatlıklardan kurtulunca takımımız kendi kimliğine bürünüyor ve iyi sonuçlar almaya başlıyoruz. İnşallah geçen seneki gibi yenilmezlik serimiz devam eder" ifadelerini kullandı.

Gol öncesi Muslera'nın pozisyonu hakkında sorulan soruya Otyakmaz, "Pozisyon çok seri gelişti. Burak başkanla da konuştuk. Ayıp oldu mu diye baktığımda herkesi olağan akışında görmek de beni mutlu etti" diye konuştu.

"MEMLETİNİN TAKIMINI BIRAKIP GİDECEĞİNİ SANMIYORUM"

Beşiktaş ile adı anılan teknik direktörleri Rıza Çalımbay hakkında da konuşan Otyakmaz, "Beşiktaş'a giderse serbest kalır' diye bir mukavele yok. Ama Rıza hoca için Beşiktaş'ın çok özel olduğunu biliyorum. Öyle bir fırsat gelirse ben kendisine yardımcı olma sözü verdim. Yazılı bir şey yok ama bizim sözümüz söz. Ama böyle şartlarda da kendi memleketinin takımını bırakıp gideceğini de sanmıyorum." dedi.

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