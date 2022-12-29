Mecnun Otyakmaz: TFF'den bu maçın açıklamasını isteyeceğiz!

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Galatasaray mağlubiyetinin ardından konuştu.

Maçın 50. dakikasında iptal edilen golleri hakkında tepki dolu ifadeler kullanan Mecnun Otyakmaz "TFF'den en üst düzeyde bu maçın açıklamasını isteyeceğiz!" dedi.

Hakem kararlarını eleştiren Mecnun Otyakmaz "Bizim golümüz neden iptal edildi? Galatasaraylı oyuncular bile golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Biri faul, biri ofsayt diyor. Bu beğendiğim bir hakemdi, maçta yaptıkları hiç hoşuma gitmedi. Türkiye'deki bütün futbolseverler, bizim golümüzün neden iptal edildiğini anlamadı. Uzun süre izleyip mercekle hata ararsanız mutlaka bir şeyler bulursunuz. Maça damga vuran hakem kararları oldu." ifadelerini kullandı.

Ayrıca VAR hakemi Özgür Türkalp'e tepki gösteren Mecnun Otyakmaz "20 yıldır Özgüç Türkalp'in adını duymaktan sıkıldık. EYT'de sınır da kalktı zaten emekli olsun artık. Mutlaka bu iptalin açıklamasını istiyoruz. Spor kamuoyu bu golün neden iptal edildiğini bilmiyor. TFF'den bu maçın açıklamasını isteyeceğiz." şeklinde konuştu.