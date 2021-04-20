Mecnun Otyakmaz: Vida'nın eli açık durumda, penaltı verilmeliydi

DHA 20 Nisan 2021 Salı 22:39 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 22:39

Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bu maçta puan kaybına uğramamamız gerekiyordu. Karşımızdaki şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş. Buradan alınmış 1 puan bizim için sevindirici" dedi.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kalan Demir Grup Sivasspor'da başkan Mecnun Otyakmaz, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SONUÇTAN MEMNUN OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"

Otyakmaz, Avrupa kupaları hedeflerinin devam ettiğini belirterek, "Bu manada çok ciddi rakiplerimiz var, Alanya olsun, Antep olsun. Bunlar çok ciddi rakipler. Bu maçta puan kaybına uğramamamız gerekiyordu. Karşımızdaki şampiyonluğun en büyük adayı Beşiktaş. Buradan alınmış 1 puan bizim için sevindirici. 13 haftadır namağlup serimiz devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma açısından da iddiamızı sürdürdüğümüz için bu bizim için çok önemliydi. Sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

"POZİSYON BANA KALSA PENALTIYDI"

Hakem Fırat Aydınus'un performansı hakkında da değerlendirmede bulunan Otyakmaz, "İlk yarı ufak tefek takdir hakları dikkatimi çekti. Hakemlik pek bir şey olduğunu düşünmüyorum ama penaltı konusu hariç. Bana kalsa penaltıydı. Evet biraz belki elini çekiyor gibi gözükmekle birlikte eli ve kolu bayağı açık durumda. Penaltı verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir suç veya kusur varsa VAR'daki hakemlere de bağlamak lazım diye düşünüyorum" dedi.

Öte yandan, Hakan Arslan'ın cezasının reddedilmesi hakkında ise Otyakmaz, "Bazı dönemlerde çok sık ve çok sayıda maç iptal edilip oyuncular tekrar oynayabiliyor. Maalesef takdir haklarını olumlu yönde kullanmadılar. Oysa ki pozisyon gereği kırmızı karttı ve hiçbir itiraz da yapmamıştı Hakan. Hakan Arslan'ın iyi, centilmen sporcu olduğunu hesaba kattığımızda ödüllendirilmesi iyi olurdu ama öyle uygun görmediler. Diğer oynayan arkadaşlarımız da elinden gelen mücadeleyi gösterdiler" ifadelerini kullandı.