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Spor

Mecnun Otyakmaz yeniden Sivasspor'da başkanlığa aday oluyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyakmaz, olağanüstü genel kurulda yeniden başkanlığa aday olacak.

IHA2 Haziran 2023 Cuma 16:03 - Güncelleme:
Mecnun Otyakmaz yeniden Sivasspor'da başkanlığa aday oluyor
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DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, önümüzdeki haftalarda yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Alınan bilgiye göre Otyakmaz'ın kararını değiştirdiğini ve yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi.

Sivasspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Konyaspor karşılaşmasının ardından 10 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda görevine devam etmeyeceğini ve bırakacağını açıklamıştı.

Edinilen bilgiye göre Mecnun Otyakmaz'ın kararını değiştirdiği ve yeniden başkanlığa aday olacağı öğrenildi. Konu ile ilgili Otyakmaz'ın kısa süre içerisinde açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan Otyakmaz'ın açıklamasının ardından Sivaslı iş insanı Sabri Çevik'in başkanlığa aday olacağı yönünde haberler gündeme gelmişti.

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