Mecnun Otyakmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Bir çözüm bulacağız

TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın stadında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaliyle ilgili HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, 20 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak final nedeniyle siyah-beyazlı kulübün mağduriyet yaşayacağını belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR MAĞDURİYETİ DOĞACAK"

Mecnun Otyakmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"20 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş'ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi 'stadımda maç yapın' diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı biz karışmazdık."

"ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Konuyla ilgili çözüm üretileceğini de vurgulayan Otyakmaz, "Ama şimdi bir çözüm bulacağız. Şu an bu konu gündeme gelmedi. Kupada bu tur maçları oynansın, gereğini yaparız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.