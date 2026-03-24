İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3509
  • EURO
    51,4754
  • ALTIN
    6304.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mecnun Otyakmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Bir çözüm bulacağız
Mecnun Otyakmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Bir çözüm bulacağız

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın stadında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaliyle ilgili konuştu.

24 Mart 2026 Salı 14:14
ABONE OL

TFF Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş'ın stadında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaliyle ilgili HT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Otyakmaz, 20 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda oynanacak final nedeniyle siyah-beyazlı kulübün mağduriyet yaşayacağını belirtti.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR MAĞDURİYETİ DOĞACAK"

Mecnun Otyakmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"20 Mayıs'ta Tüpraş Stadı'nda UEFA Avrupa Ligi finali nedeniyle Beşiktaş'ın bir mağduriyeti doğacak. Beşiktaş, kimseyi 'stadımda maç yapın' diye davet etmedi. Öyle bir durum olsaydı biz karışmazdık."

"ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Konuyla ilgili çözüm üretileceğini de vurgulayan Otyakmaz, "Ama şimdi bir çözüm bulacağız. Şu an bu konu gündeme gelmedi. Kupada bu tur maçları oynansın, gereğini yaparız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafik magandası dehşet saçtı: Ailesinin gözü önünde saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.