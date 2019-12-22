İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,942
  • EURO
    6,5848
  • ALTIN
    282.553
  • BIST100
    111177
Spor

Mecnun Otyakmaz'dan Pato açıklaması

DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Brezilyalı golcü Pato'nun transfer edileceği ile ilgili çıkan haberleri yalanlayarak, “Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato’nun maliyetini Türkiye’de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni” dedi.

22.12.2019  17:54 - Güncelleme: 22.12.2019  17:54
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, son dakikada alınan 1 puanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “İdeal kadromuzdan eksik oyuncularla çıktığımız zorlu Gençlerbirliği deplasmanından son dakikada bulduğumuz golle 1 puan almamız bizleri memnun etti. Sivas bugün burada hem bürokrasi hem de taraftar olarak üst düzeyde buradaydı. Hemşehrilerimizi buradan üzgün göndermediğimiz için mutluyuz. Dolu tribünler önünde takımımız çok daha iyi oynuyor. İlk yarının son müsabakası olan Göztepe maçında yine tribünlerimizi dolu görmek istiyoruz” dedi.
 
“Güldürmeyin beni”
 
Otyakmaz, son olarak Brezilyalı golcü Alexandre Pato ile ilgili yöneltilen soruya, “Sosyal ve görsel medyada bize yazılan Pato haberleri doğru değil. Pato’nun maliyetini Türkiye’de karşılayacak kulüp yok. Güldürmeyin beni” cevabını verdi.
 
İHA
 

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Usulsüzlüğün belgeleri ortaya çıktı! Masrafını belediyeye ödetmiş
Usulsüzlüğün belgeleri ortaya çıktı! Masrafını belediyeye ödetmiş

Usulsüzlüğün belgeleri ortaya çıktı! Masrafını belediyeye ödetmiş

Savunma, sanayi, teknoloji... Tarihi zirveye 'Türkiye' damgası
Savunma, sanayi, teknoloji... Tarihi zirveye 'Türkiye' damgası

Savunma, sanayi, teknoloji... Tarihi zirveye 'Türkiye' damgası

Türkiye-Libya anlaşması panikletti! Şer ittifakından skandal adımlar
Türkiye-Libya anlaşması panikletti! Şer ittifakından skandal adımlar

Türkiye-Libya anlaşması panikletti! Şer ittifakından skandal adımlar

'Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum... Umarım diğer ülkeler ders alır'
'Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum... Umarım diğer ülkeler ders alır'

'Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum... Umarım diğer ülkeler ders alır'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.