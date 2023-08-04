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Spor

Mecnun Otyakmaz'dan transfer açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Suudi Arabistan'ın çok yüksek bedellerle transfer yapmasından dolayı istedikleri oyuncuları arzu ettikleri fiyatlara bulamadıklarını söyledi.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 11:17 - Güncelleme:
Mecnun Otyakmaz'dan transfer açıklaması
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Otyakmaz, AA muhabirine, geçen sezon maddi anlamda çok zor bir süreçten geçtiklerini hatırlattı.

Sivasspor'un kulüp tarihinde ilk kez sezonu borçla kapattığını aktaran Otyakmaz, "Yeni ve dinamik bir yönetim oluşturup, bu borçları halletmemiz gerekiyordu. Yeni yönetimimizdeki genç arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalarda çok şükür geçen yılın borcunu kapatmış durumdayız. Bütün yoğunluğumuzu borcumuzu ödeme üzerine yaptığımız için de ilk enerjimizi atmış durumdayız." dedi.

Yeni transferler için bütçe gerektiğini vurgulayan Otyakmaz, o yüzden de sponsorlukların önemli olduğunu dile getirdi.

"BORÇLARIMIZI ÖDEDİK AMA DESTEK GEREKİYOR"

Otyakmaz, yeni yönetimde herkesin elini taşın altına koyduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Borçlarımızı ödedik, yeni dönem için bize biraz daha destek gerekiyor. Daha önce özellikle formalar konusunda 'tanıtım yapılmıyor ve zamanında çıkmıyor' gibi bir takım eleştiriler vardı. Bu eleştirileri dikkate alarak bu sene hem yeni formalarımızı önceden çıkartıp, taraftarımızın sözlerine kulak verdik. Ancak tanıtımdan sonra 100'e yakın formanın satılması ve kombineleri açtığımızda şu an 1000'e yakın kombinenin satılması bizim biraz umudumuzu kırıyor."

Yüksek maliyetli transferler yapmanın sıkıntılar yaşatabileceğini vurgulayan Otyakmaz, taraftarlardan da üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirip kombine ve forma satın almaları çağrısında bulundu.

"SUUDİ ARABİSTAN YÜKSEK FİYATLARLA TRANSFERLER YAPIYOR"

Sivasspor'un şu ana kadar sağ kanat oyuncusu Emrah Başsan, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sol kanat Gerson Rodrigues ve kaleci Erhan Erentürk'ü transfer ettiğini ve transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Otyakmaz, şöyle konuştu:

"Özellikle stoper ve santrafor mevkisinde çok acil transfere ihtiyacımız var ancak şu aşamaya kadar bir türlü arzu ettiğimiz rakamları ve oyuncuları bir araya getiremedik. Özellikle Suudi Arabistan'ın futbolda çok yüksek fiyatlarla transfer yaptığı bu transfer sezonunda herkes Suudi Arabistan'dan bir haber bekliyor ve fiyatları çok yüksek tutuyor. Dolayısıyla transferleri gerçekleştirmekte zorluk çekiyoruz. Stoper ve santrafor arayışlarımız devam ediyor, onlar geldikten sonra da değişik mevkilerdeki eksiklerimizi tamamlamayı arzu ediyoruz."

KAROL ANGİELSKİ'YE YUNANİSTAN'DAN TRANSFER TEKLİFİ

Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekibin Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'ye Yunanistan'dan transfer teklifi geldiğini de dile getirerek, "Kendisine görüşmesi için izin verdik, herhalde yakın zamanda ayrılması gerçekleşecektir." ifadesini kullandı.

Santraforda ihtiyaçlarının arttığını ve acil arayış içerisinde olduklarını aktaran Otyakmaz, bütçelerinin üzerine çıkma riskini de göz önüne alacaklarını sözlerine ekledi.

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