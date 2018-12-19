Medel West Ham'a gidiyor

Süper Lig’de ilk yarıyı kapatmadan transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta, Pepe’nin gidişi daha gündemden düşmeden yeni bir şok gelişme daha yaşandı. Daha önce teknik patron Slaven Bilic’i siyah-beyazlı kulüpten koparan İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United’ın bu kez Gary Medel’in peşinde olduğu ortaya çıktı. West Ham United’ın dünyaca ünlü Şilili menajeri Manuel Pellegrini’nin ara transfer döneminde orta sahayı defansif açıdan güçlendirmek istediği ve listesindeki ilk ismin vatandaşı Medel olduğu aktarıldı. Medel için ısrarlı olan İngiliz kulübü yetkililerinin birkaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile bir araya geleceği öğrenildi.

Beşiktaş ile 30 Haziran 2020’ye kadar sözleşmesi bulunan Şilili futbolcuyu mutlaka kadroya katmak isteyen West Ham United’lı yetkililerin bu transfer için ciddi bir bonservis bedelini gözden çıkardığı da belirtildi. Beşiktaş yönetimi ile ilk resmi teması yarın kuracak olan İngiliz ekibinin bu transferi en kısa zamanda bitirerek Medel’i Ocak ayındaki maçlara yetiştirmek istediği ifade edildi. Gary Medel’in olası transferi hakkında henüz teknik heyetle görüşmeyen siyah-beyazlı yönetim, iyi bir bonservis bedeli ödenmesi halinde Şilili oyuncunun gidişine kulüp çıkarları nedeniyle onay verecek.