Medel’e 2.5 milyon euro

Sky İtalia’dan Giunluca DiMarzio’nun haberine göre Bolognalı yöneticiler, Gary Medel için Beşiktaş Kulübü’ne 2.5 milyon euroluk bir teklif yaptı. Siyah-Beyazlı yönetimin bir senelik sözleşmesi bulunan Şilili oyuncu için yapılan teklifi olumlu bulduğu ve her an transfer izninin çıkabileceği belirtildi. İki kulüp arasında sadece ödeme konusunda bir pürüz bulunduğu ancak bunun da aşılamayacak kadar önemli olmadığı kaydedildi. Medel’in Bologna ile yaptığı görüşmelerin de olumlu geçtiği ve uzun süreli kontrat isteyen 32 yaşındaki futbolcu ile 3 senelik bir anlaşma imzalanacağı ifade edildi.