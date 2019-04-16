Medel’in gözü Boca’da
BEŞİKTAŞ’TAKİ sözleşmesi haziran 2020’de bitecek olan Gary Medel için yakın arkadaşı Cristian Erbes, Şili medyasına ilginç bir açıklamada bulundu.
- StarSpor
Erbes, “Gary Medel ile sürekli görüşüyoruz. Medel, Arjantin temsilcisi Boca Juniors’u çok seviyor. Hatta biliyorum ki, Boca Juniors’a geri dönmek istiyor. Türkiye’den ayrıldığında iyi biliyorum öncelik Boca Juniors’un. Ancak Catholic University takımına da transfer olabilir. Beşiktaş’taki geleceğiyle ilgili karar verme aşamasında olan 31 yaşındaki oyuncunun yöneticilerle görüşüp önümüzdeki sezonun planlamasında yer alıp almadığını öğrenmek istediği de kaydedildi. Medel’in Beşiktaş’tan düzenli ödeme konusunda garanti isteyeceği de Şili basınında yer aldı.
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