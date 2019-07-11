Medel’in yeni rotası Çizme
KARTAL’IN gelecek sezon kadroda düşünmediği isimlerden Gary Medel için Fiorentina’nın yeniden devreye girdiği öğrenildi.
Daha önce de bu oyuncuyu isteyen İtalyan Kulübü’nün Beşiktaş ile pazarlık masasına oturduğu ifade edildi. Kartal’ın bonservis için 7 milyon euro talep ettiği vurgulanırken, Fiorentinalı yöneticlier bu rakamın yüksek olduğunu belirterek, indirim talebinde bulundular. Copa America’da başarılı bir performans ortaya koyan ve Messi ile yaptığı kavga ile gündeme gelen Medel için 4 milyon euro teklif eden İtalyanlar’ın 5’e kadar çıkabileceği belirtiliyor.
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