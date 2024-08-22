Boca Juniors'un 22 yaşındaki orta sahası Cristian Medina için Fenerbahçe, 11 milyon dolarlık sözlü bir teklif yaptı. Arjantin basını son olarak Boca Juniors'ın Kulüp Başkanı Juan Roman Riquelme'nin acele etmediğini ve henüz yanıt vermediğini yazdı. Cesar Luis Merlo'nun haberine göre Fenerbahçe, 11 milyon doları bonus maddeleriyle birlikte sundu. Paris Olimpiyatları'nda futboluyla öne çıkan Medina için Boca kulübü 20 milyon euroluk gelir hedefliyor. Bonus maddeleriyle birlikte paket 20'yi bulabilir.

FRED'İN ALTERNATİFİ

Boca'nın henüz bu teklife onay vermemesinin sebebi olarak; Medina'nın gitmesinin takım için ağır bir darbe olacağı vurgulandı. Fakat takımın ekonomisi için satışın da gerekli olduğu ifade ediliyor. Infobae'deki haberde ise "Kanarya'nın Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması, Boca'nın büyük bir kazanç elde edememesine neden oldu" denildi. Ofansif kökenli bir orta saha olan Medina, Fred'in alternatifi olarak görülüyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapan Arjantinli, şu an Kanarya'nın en büyük hedefi.