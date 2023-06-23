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Spor

Başakşehir, Emre Kaplan ve Mert Çelik'i Bandırmaspor'a kiraladı

Medipol Başakşehir, genç oyuncuları Emre Kaplan ve Mert Çelik'i Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiraladı.

AA23 Haziran 2023 Cuma 20:56 - Güncelleme:
Başakşehir, Emre Kaplan ve Mert Çelik'i Bandırmaspor'a kiraladı
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Medipol Başakşehir, genç oyuncuları Emre Kaplan ve Mert Çelik'i Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiraladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, her iki futbolcu önümüzdeki sezon kiralık olarak Balıkesir temsilcisinin formasını giyecek.

Başakşehir altyapısında yetişen Emre Kaplan daha önce kiralık olarak Bodrumspor, Atakaş Hatayspor ve Adanaspor formalarını giymişti.

Azerbaycan asıllı Türk oyuncu Mert Çelik de Başakşehir altyapısında futbola başlamış, daha önce kiralık olarak Kırşehir Belediyespor ve Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'de oynamıştı.

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