Medipol Başakşehir Adnan Januzaj ayrılığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medşpol Başakşehir, bu sezon devre araasında kiraladığı ve kiralık sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj'ın kulüpten ayrıldığını duyurdu.

Medipol Başakşehir Kulübünden yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Adnan Januzaj'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Adnan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Medipol Başakşehir ile 17 maça çıkan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Adnan Januzaj, 3 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.