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Spor

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan kaptan Mahmut Tekdemir'e ziyaret

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, operasyon geçiren takım kaptanı Mahmut Tekdemir'i zyaret etti.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 18:33 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan kaptan Mahmut Tekdemir'e ziyaret
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Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, operasyon geçiren takım kaptanı Mahmut Tekdemir'e ziyarette bulundu.

Medipol Başakşehir'in kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler, operasyon geçiren takım kaptanı Mahmut Tekdemir'e hastanede ziyarette bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, başkan Göksel Gümüşdağ ve kulübün asbaşkanlarının hastanede ziyaret ettiği Mahmut Tekdemir ile fotoğraflarına yer verildi.

Açıklamada, "Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve asbaşkanlarımız, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçiren kaptanımız Mahmut Tekdemir'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu." denildi.

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