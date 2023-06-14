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Spor

Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başakşehir'de Adnan Januzaj'ın ardından tecrübeli futbolcu Caner Erkin'le de yollar ayrıldı.

14 Haziran 2023 Çarşamba 18:22 - Güncelleme:
Medipol Başakşehir, Caner Erkin ile yollarını ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Başakşehir'de Adnan Januzaj'ın ardından tecrübeli futbolcu Caner Erkin'le de yollar ayrıldı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

BU SEZONKİ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR PERFORMANSI

Başarılı futbolcu Caner Erkin Spor Toto Süper Lig'in devre arasında transfer olduğu Medipol Başakşehir Kulübü'nde tüm kulvarlarda toplam 10 karşılaşmada forma giydi. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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