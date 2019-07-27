Medipol Başakşehir, Enzo Crivelli'yi açıkladı
Medipol Başakşehir, Fransa İkinci Futbol Ligi takımlarından Caen'de forma giyen Enzo Crivelli'yi renklerine kattı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp üst yönecisi Mustafa Eröğüt'ün de yer aldığı törende 24 yaşındaki Fransız forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından Crivelli'nin transferiyle ilgili paylaşılan videoda da "Hoş geldin Apaçi" ifadesi kullanıldı.
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