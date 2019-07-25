Medipol Başakşehir Enzo Crivelli'yi kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, Fransız forvet Enzo Crivelli ile anlaşma sağladı.
Başakşehir, Caen forması giyen 24 yaşındaki forvet Enzo Crivelli ile anlaşmaya vardı.
Yarın İstanbul'a gelecek Enzo Crivelli'nin, sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Son olarak Fransa'da geçtiğimiz sezon ikinci lige düşen Caen'in formasını giyen Crivelli, Ligue 1'de çıktığı 33 maçta 6 gol attı.
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