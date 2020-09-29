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Spor

Medipol Başakşehir, İbrahim Said'i Viborg'a kaptırdı

Medipol Başakşehir'in transfer etmek istediği 18 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Ibrahim Said, Danimarka'nın Viborg takımıyla anlaştı.

IHA29 Eylül 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 11:39
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Yeni sezon kadro planlamasına devam eden ve bir yandan da geleceğe dönük potansiyelli futbolcuları renklerine bağlamak için çalışmalar yapan Medipol Başakşehir’in istediği Ibrahim Said, Danimarka’yı tercih etti. Dabo Babes Academy orta saha oyuncusu Nijeryalı Said, Danimarka 1. Lig takımlarından Viborg FF ile 4 yıllık anlaşmaya vardı.

2019 FIFA U17 Dünya Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ibrahim’in transferi hakkında Nijerya basınına açıklamalarda bulunan Dabo Babes Akademi Koordinatörü Muzammil Dalhatu Yola, "Şu anda Abuja’da, yeni ekibine katılmak için Danimarka’ya gitmeden önce çalışma iznini bekliyor. Club Brugge ve İstanbul Başakşehir de ilgilendi ama kendini geliştirmek için iki kulüpte de oynayacak zamanı olmayacaktı. Viborg’un, Afrikalı oyuncuları geliştirme geçmişi var. Genç bir oyuncu olarak bu onun için iyi bir hamle" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Ibrahim Said’in ismi bir dönem Fenerbahçe’yle de anılmıştı.

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