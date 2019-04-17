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Medipol Başakşehir pas çalıştı

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 29. haftada Çaykur Rizespor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda oyuncular, pas çalışmasının ardından turnuva maçları oynadı.     

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah yapacağı idmanla sürdürecek.  

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