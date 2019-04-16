Medipol Başakşehir yarın MHK'yi ziyaret edecek
Medipol Başakşehir; başkan Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar ve kulüp CEO'sunun, yarın MHK Başkanı ve kurul üyelerini ziyaret edeceğini açıkladı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız, asbaşkanlarımız ve CEO’muz yarın 14:30’da MHK Başkanı ve kurul üyelerine bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."
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