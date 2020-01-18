İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.459
  • BIST100
    121475
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Medipol Başakşehir yoluna farklı devam ediyor
Spor

Medipol Başakşehir yoluna farklı devam ediyor

Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Okan Buruk'un takımı Başakşehir ile Ali Ravcı'nın ekibi Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 4-1'lik skorla kazandı. Maça çok hızlı başlayan Başakşehir istediği 3 puanı almasını bildi

18.01.2020  19:04 - Güncelleme: 18.01.2020  19:04

Ev sahibinin gollerini 22. dakikada Edin Visca, 27'de Demba Ba, 34'te İrfan Can Kahveci ile 41'de Mahmut Tekdemir kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü Adis Jahovic kaydetti.

BAŞAKŞEHİR'DEN DEV PERFORMANSI

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir punını 36 puana yükseltti. 24 Ağustos 2019'dan bu yana yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı. Malatyaspor ise 24 puanda kalarak bu sezonki 6. yenilgisini aldı

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum
Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

Türkiye Libya'da Yunanistan'la çatışır mı? Uzmanlardan çarpıcı yorum

'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'
'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'

'Türkiye ile ilişkilerimiz sağlam ve mükemmel'

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun
Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun

Berlin öncesi darbeci Hafter'den yeni oyun

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?
CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?

CHP'ye çok sert tepki: Bu mesajla alakalı ne yapacaksınız?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.