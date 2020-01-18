Medipol Başakşehir yoluna farklı devam ediyor

18.01.2020 19:04 - Güncelleme: 18.01.2020 19:04

Ev sahibinin gollerini 22. dakikada Edin Visca, 27'de Demba Ba, 34'te İrfan Can Kahveci ile 41'de Mahmut Tekdemir kaydetti. Malatyaspor'un tek golünü Adis Jahovic kaydetti.

BAŞAKŞEHİR'DEN DEV PERFORMANSI

Alınan bu sonucun ardından Başakşehir punını 36 puana yükseltti. 24 Ağustos 2019'dan bu yana yenilgi yüzü görmeyen Başakşehir yenilmezlik serisini 16 maça çıkarttı. Malatyaspor ise 24 puanda kalarak bu sezonki 6. yenilgisini aldı

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.