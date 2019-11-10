Medipol Başakşehir-Ankaragücü | CANLI
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde kendi sahasında Ankaragücü'nün konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.
İLK 11’LER:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Berkay, Guldbransen, Crivelli
ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak, Faty, Moke, Sedat, Aydın, İlhan, Orgill
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