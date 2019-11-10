Medipol Başakşehir-Ankaragücü | CANLI Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde kendi sahasında Ankaragücü'nün konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele golsüz eşitlikle devam ediyor.