Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor İLK 11'LER
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...
İLK 11’LER:
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Guldbransen, Crivelli
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abarhoun, Dimitrios, Attamah, Melnjak, Vetrih, Moroziuk, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic
KARŞILAŞMAYI İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…
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