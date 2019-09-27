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Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor İLK 11'LER

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

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İLK 11’LER:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Visca, Guldbransen, Crivelli

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abarhoun, Dimitrios, Attamah, Melnjak, Vetrih, Moroziuk, De Pauw, Boldrin, Samudio, Scepovic

KARŞILAŞMAYI İLK DÜDÜK İLE BİRLİKTE BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ…

 

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