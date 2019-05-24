Medipol Başakşehir'de ilk transfer açıklandı
Medipol Başakşehir, PSV forması giyen Aziz Behich'i kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, PSV Eindhoven'dan Aziz Behich ile anlaşmaya vardığını açıklad.
Oyuncunun transferini Twitter'dan duyuran Başakşehir; kanguru, timsah, tilki ve baykuş emojileri bırarak son durağının Başakşehir olduğunu ima etti.
PSV'de teknik direktör Mark Van Bommel tarafından kadroda düşünülmeyen Aziz'in ayrılması konusunda kolaylık sağlanacağı bildirilmişti.
28 yaşındaki Avustralyalı sol bek oyuncusu bu sezon PSV formasını 4 kez giymişti.
🦘➡🐊➡🦊➡🦉 pic.twitter.com/HJbYM3kdUy— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 24 Mayıs 2019
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