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Spor

Medipol Başakşehir'den Volkan Babacan hakkında açıklama

Medipol Başakşehir, son günlerde ismi Beşiktaş ile anılan kalecisi Volkan Babacan için resmi bir teklif olmadığını duyurarak, takımdan ayrılacağı yönündeki haberlere ise itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

IHA07 Mayıs 2020 Perşembe 18:53 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 18:53
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Medipol Başakşehir’den kalecisi Volkan Babacan hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama geldi. Son günlerde ismi Beşiktaş ile sık sık anılan deneyimli file bekçisi için turuncu-lacivertli kulübe gelen resmi bir teklif olmadığı açıklanırken, asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi. Başakşehir’den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz kurulduğu günden bu yana formamızı giyen milli kalecimiz Volkan Babacan’ın ismi son günlerde farklı kulüplerle anılmaktadır. Kulübümüzün sembol isimlerinden biri olan Volkan Babacan için kulübümüze gelen herhangi bir teklif bulunmamaktadır. Tecrübeli kalecimizin ayrılacağı yönünde çıkan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."

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