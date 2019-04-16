Medipol Başakşehir'in maç bileti satışı kararı tartışma yarattı

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala 5 puan farkla lider olan Medipol Başakşehir'in maç bileti satışıyla ilgili aldığı karar tartışma konusu oldu.

Başakşehir kulübü, maç saatine 24 saat kalana kadar biletleri Başakşehir ve Fenerabhçe logolu Passolig kartlara sahip olanların alabileceği belirtildi. Ayrıca, alınan biletlerin sadece Başakşehir ve Fenerbahçe logolu Passolig kartlarına transfer edilebileceği bildirildi.

Sonrasında Başakşehir Kulübü, Fenerbahçe logolu kartlar ile ilgili kararını kaldırdı ve sadece kendi kulüp logosuna sahip olan PassoLig kartları için bilet satın alınabileceğini duyurdu.

Başakşehir - Rizespor maçı biletleri için yapılan ilk açıklama:

" Medipol Başakşehir FK biletleri, Medipol Başakşehir FK kulübünün aldığı karar gereği, maç saatine 24 saat kalana kadar sadece Medipol Başakşehir FK ve Fenerbahçe Logolu Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü ev sahibi tribün biletleri Çaykur Rizespor A.Ş. logolu Passolig Kartlar hariç, diğer tüm Passolig Kartlar ile satın alınabilecektir.

· Çaykur Rizespor A.Ş. Logolu kartlar sadece rakip tribünden bilet alabileceklerdir.

BİLET KOMBİNE TRANSFER KISITI

· Bilet/kombine transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynıdır. Medipol Başakşehir FK bilet/kombine sahipleri, Medipol Başakşehir FK kulübünün aldığı karar gereği, maç saatine 24 saat kalana kadar sadece Medipol Başakşehir FK ve Fenerbahçe Logolu Passolig kartlara transfer edebilirler. Medipol Başakşehir FK bilet/kombine sahipleri, maç günü Çaykur Rizespor A.Ş. Logolu Passolig kartlar hariç, diğer tüm Passolig kartlara biletlerini maçlık olarak transfer edebilirler.

· Rakip Takım tribünlerinden bilet satın almış olanlar koltuklarını sadece Çaykur Rizespor A.Ş. Logolu Passolig kartlara transfer edebilirler."

İşte Başakşehir - Rizespor maçı biletleri için yapılan ikinci açıklama:

"· Medipol Başakşehir FK biletleri, maç saatine 24 saat kalana kadar sadece Medipol Başakşehir FK Logolu Passolig kartlar ile satın alınabilir. Maç günü ev sahibi tribün biletleri Çaykur Rizespor A.Ş. logolu Passolig Kartlar hariç, diğer tüm Passolig Kartlar ile satın alınabilecektir.

· Çaykur Rizespor A.Ş. Logolu kartlar sadece rakip tribünden bilet alabileceklerdir.

BİLET KOMBİNE TRANSFER KISITI

· Bilet/kombine transfer kısıtları, bilet satış logo kısıtları ile aynıdır. Medipol Başakşehir FK bilet/kombine sahipleri, maç saatine 24 saat kalana kadar sadece Medipol Başakşehir FK Logolu Passolig kartlara transfer edebilirler. Medipol Başakşehir FK bilet/kombine sahipleri, maç günü Çaykur Rizespor A.Ş. Logolu Passolig kartlar hariç, diğer tüm Passolig kartlara biletlerini maçlık olarak transfer edebilirler.

· Rakip Takım tribünlerinden bilet satın almış olanlar koltuklarını sadece Çaykur Rizespor A.Ş. Logolu Passolig kartlara transfer edebilirler."