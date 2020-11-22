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Spor

Medvedev, Nadal'ı yenerek finale yükseldi

ATP Finalleri'nde Rafael Nadal'ı 2-1 yenen Rus tenisçi Daniil Medvedev, finale çıktı. Medvedev finalde Dominic Thiem'le karşılaşacak.

AA22 Kasım 2020 Pazar 09:01 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 09:01
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LONDRA (AA) - Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Rus Daniil Medvedev, İspanyol Rafael Nadal'ı 2-1 yenerek finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 7. gün maçlarıyla devam etti.

Sezon sonu turnuvası yarı final karşılaşmasında, 2 numaralı seri başı Rafael Nadal ile 4 numaralı seri başı Daniil Medvedev karşı karşıya geldi.

Medvedev, 2 saat 35 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Rus tenisçi, sezon sonu turnuvasının finalinde Avusturyalı Dominic Thiem'le karşılaşacak.

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